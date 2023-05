Oirschot versoepelt regels woningsplitsing, maar niet iedere berging moet een studio worden

Seriekla­ger kletst onterecht compensa­tie los in tientallen horecaza­ken; ‘buitenge­woon slim gespeeld’

TILBURG - Een beetje slijmen en dan ‘het varkenshaasje was wel heel droog’. Of: ‘Er zat een graatje in de zalm'. Bij tientallen horecazaken in heel de regio - van Tilburg tot Oisterwijk en Rijen - werd zo door een serieklager naar compensatie gehengeld. En kreeg dat vaak ook. ,,Zo heb ik het nog nooit meegemaakt.”