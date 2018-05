Oirschots stel begint aan reis rond de wereld per fiets

Aan de zijkant liggen de gedemonteerde kasten klaar om door de koper opgehaald te worden. Een laatste plant staat nog in de woonkamer. Beneden, in de garage, staan allerlei kleine spulletjes om binnenkort bij een kofferbakverkoop aan de man te brengen. Zo wordt het appartement van Harry en Roelie Morskate in Oirschot leger en leger. Ook het bed is al verkocht. Dat gaat over een paar weken de deur uit. ,,Dan gaan we alvast even kamperen in eigen huis. Kunnen we alvast wennen.”

Nog ruim veertig dagen, dan is het zover. Op 29 juni hebben de Morskates zo’n beetje alles wat ze hebben verkocht en vertrekken ze. De laatste halte in Nederland is de notaris, waar de sleuteloverdracht van het huis wordt geregeld. Harry: ,,Dan zullen we waarschijnlijk nog een glaasje champagne drinken met de kopers en vertrekken we richting Vlaanderen.”

Het is een bijzonder avontuur dat Harry en Roelie Moskate aangaan. Ze laten huis en haard achter om in drie jaar de wereld rond de fietsen. Ruim 40.000 kilometer, als ze niet van de route afwijken. ,,Dus waarschijnlijk flink wat meer”, zegt Roelie. Vanuit België wordt Europa doorkruist richting Turkije. Dan gaat de reis naar Azië, Australië, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika en terug naar Europa.

Bourgondisch

Het stel woont nu zo’n tien jaar in de Rijkesluisstraat in Oirschot. Zij is 42 en Friezin van geboorte, hij 54 en geboren en getogen Heerlenaar. Sinds 2012 maken ze al lange fietstochten. In eerste instantie waren het rondes; door Toscane, Sardinië, Puglia, Andalusië en rondom de Rijn, Moezel en Roer. Ze waren toen nog ‘bourgondische’ fietsers, vertellen ze. Harry: ,,Van b & b naar b & b of van hotelletje naar hotelletje. We vonden het heerlijk om aan het einde van de middag op een terras neer te ploffen met het gevoel: zo, dat biertje hebben we verdiend.” Roelie: ,,We waren echt trots op de afstanden die we maakten, maar de échte fietsvakantiegangers lachten erom.”

Begin 2015 gebeurde er iets dat hun levens zou veranderen. Bij een mountainbike-tochtje in de buurt van de Berkendonk-plas in Helmond voelde Harry zich niet lekker. ,,Het was die dag heel koud, we zijn als een dolle gaan fietsen. Opeens kreeg ik last. Een raar gevoel, dat via mijn hals en wangen wegtrok. Klachten die ik nooit eerder had. Maar goed, je gaat naar huis en denkt: dat gaat wel weer over. Een dag later vertelde ik het twee collega’s en die zeiden direct: je moet naar de huisarts.”

Dat was een goed advies. Harry Morskate onderging een open hart-operatie. De drie geplande bypasses werden er zes. Al voor de ingreep ging hij bewuster leven: gezonder eten, meer sporten. Na de operatie ging dat verder. Tijdens de revalidatie zat hij op de fitnessfiets naast 90-jarige dames. Het duurde ‘m te lang. ,,Na een week zat ik al bij Fysionova, hier in Oirschot.”

Morskate voelde zich als herboren. ,,Harry 2.0”, zoals hij het zelf noemt. De Morskates fietsten die zomer voor de eerste keer een lange tocht van A naar B; van thuis naar de Middellandse zee, de ‘Groene weg’. Een jaar later toog het duo met de fiets naar Rome.

Fysiek was hij sterker dan ooit, maar de hartproblemen hadden ook grote impact op zijn werk. Hij keerde geleidelijk terug als afdelingsmanager bij de gemeente Helmond. Een goedbetaalde baan, maar druk, met veel verantwoordelijkheid en bijbehorende sores. ,,Na een half jaar merkte ik: ik heb alles goed op de rails, het gaat op alle fronten beter, maar die stress krijg ik niet geregeld. Mijn acceptatievermogen voor die stress was weg, ik werd boos op mezelf, wilde het gewoon niet meer.”

Great Divide

Uiteindelijk ging hij weg bij de gemeente. Geen fijne tijd. Om ertussenuit te gaan en alles te laten bezinken, koos het echtpaar voor een bijzondere fietstrip in de zomer van 2017. Roelie nam onbetaald verlof als projectmanager bij BMC, het grote adviesbureau voor overheden, en samen begonnen ze aan de Great Divide in Noord-Amerika. Een tocht van drie maanden van de Mexicaanse grens tot diep in Canada. Roelie: ,,Het was een heel andere manier van fietsen dan we gewend waren. Geen terrassen, geen hotels. Bijna alleen maar onverhard, in de middle of nowhere. We hadden een waterfilter nodig om te drinken, we wasten onszelf en onze kleren in beekjes, sliepen in een tentje.”

Harry: ,,We hebben best getwijfeld: hoe gaan we dit vinden? Maar eigenlijk vanaf de eerste dag was het leuk. We hebben drie maanden elke dag gefietst en ontzettend genoten. Je bent één met de natuur. Het leven werd er zó puur en tegelijkertijd zó eenvoudig. Je hoeft niet na te denken welke broek je aandoet, want je hebt er maar één. De mensen die je tegenkomt, alle toevallige ontmoetingen op de route, geweldig. We gingen eigenlijk te snel om de drie maanden vol te kunnen maken en hebben omwegen gezocht. Toen we op Schiphol waren, zaten we net onder de 6000 kilometer. Die wilden we per se halen, dus zijn we naar Oirschot gefietst.”

Eenmaal thuis, terug in het grote, mooie appartement met al die luxe spullen, bleek het lastig afkicken. Harry: ,,Ik had eerlijk gezegd geen rekening gehouden met de impact.” Achteraf weten ze dat het een keerpunt is geweest. Ze misten de tijd die achter hen lag; 'eenvoudig en intens' werd 'veel en onbeduidend'. Als ze een documentaire over avonturiers zagen op netflix, welde de heimwee op naar dat andere leven. Na vier weken keken ze elkaar aan en zei Harry: eigenlijk wil ik terug.

De Harry Morskate die ooit een sportwagen in de garage had staan, maatpakken droeg en regelmatig in restaurants was te vinden, sloeg samen met Roelie definitief een andere richting in. Ze gaven zichzelf tot december 2017 de tijd om te kijken of het zou kunnen: samen de wereld rond op de fiets. Qua financiën, familie, werk, huis. Eind november werd de knoop doorgehakt. Harry: ,,We hadden een feestje met familie en natuurlijk werden we er elke keer naar gevraagd. In de auto op de terugweg zei Roelie: ‘ik ben het zo zat om telkens te zeggen dat we het nog niet weten’. Toen besloten we: we gaan het gewoon doen. Hoe weten we nog niet, maar we gaan.”

Quote Als we in Azië even geen zin hebben om te fietsen, dan kan dat. Roelie Morskate

Roelie, op dit moment namens BMC gedetacheerd bij de gemeente Oirschot, heeft het geluk dat ze een terugkeergarantie heeft bij haar bedrijf: dat geeft zekerheid voor het moment dat ze straks weer in Nederland zijn. ,,We hebben dan helemaal niets meer, zijn dan blut, maar ik weet dat ik gelukkig weer snel aan de slag kan.”

Het huis was snel verkocht. Nu, ruim een maand voor het vertrek, zijn ze druk met ‘ontspullen’. Marktplaats heeft er een goede aanbieder bij. Roelie blijft tot en met 28 juni werken, Harry is druk met de voorbereidingen. Het tweetal heeft een goed doel aan de reis gekoppeld: de hartstichting. Via de site hearttobeat.nl kan gedoneerd worden. Ook gaan van elke sponsoring een deel naar de stichting.

Timing

Wat ze de komende drie jaar staat te wachten? Niemand die het weet. ,,Qua timing zijn er twee belangrijke momenten”, zegt Harry. ,,Voor 1 november moeten we uit de ‘Stan-landen’ - Kazachstan en Oezbekistan - weg zijn, want dan slaat daar de winter toe. En we mogen niet eerder dan 1 oktober 2019 in Patagonië in Zuid-Amerika zijn, want dan begint daar de lente.” Roelie: ,,We hebben zeker in Azië ruim de tijd. Als we eens een paar dagen geen zin hebben om te fietsen, dan kan dat. In Kathmandu in Nepal willen we een lange wandeling gaan maken.”

Harry heeft het allemaal uitgedokterd, waarbij veiligheid continu aandacht heeft. Ze zijn niet bang uitgevallen, al moesten ze een keer slikken toen ze vorige week hoorden dat een Poolse en Duitse fietser zijn gevonden in een ravijn in Mexico. Vermoord. ,,Je kunt de verkeerde mensen tegenkomen, daar moet je je van bewust zijn.” Niet alleen mensen trouwens, ook dieren. Tijdens de Great Divide zagen ze meer dan eens beren. ,,Ik weet nog dat we toen kilometers lang gezongen hebben. Als beren je horen, gaan ze weg. We zongen de longen uit ons lijf met z’n tweeën.”

Ze kijken uit naar wat komen gaat. Op de vraag wat ze hopen te vinden, moeten ze even nadenken. Roelie: ,,We willen vooral het leven vieren, met elkaar, samen. Jarenlang maakten we alleen carrière-achtige stappen. We zagen elkaar bijna nooit. Nu gaan we continu bij elkaar zijn.”

Harry denkt dat de reis hem als mens zal verrijken. ,,Ik heb veel vertrouwen in mijn hart, maar ben me er ook van bewust dat het zomaar afgelopen kan zijn. Ik hoop dat we daar écht kunnen leven, intens. Dat ik nog meer zal veranderen, dat het ontspullen nog verder gaat. Misschien dat we bij terugkeer wel kiezen voor een tiny house, wie weet.”

Hij haalt de schouders op. ,,Wat we ook gaan vinden, het zal vast iets goeds zijn.”