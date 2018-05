Oirschotse hei als reddingsboei voor veteraan Andries Kaptijn

Ook in de donkerste periode die achter hem ligt, zocht hij vaak de Oirschotse hei op. Lange wandelingen maakte hij er, alleen met zijn honden, weg van de drukte, op het terrein dat hij in veertien jaar als soldaat als zijn broekzak leerde kennen.

'Op de hei' voelt Andries Kaptijn zich thuis en vindt hij rust. De 45-jarige Eindhovenaar is afgekeurd als gevolg van PTSS, een post-traumatische stressstoornis, het gevolg van zijn laatste twee missies, beide naar Afghanistan. Vorig jaar gaf defensie hem eervol ontslag, maar dinsdagmiddag stonden zijn voormalige maten allemaal om hem heen bij de start van een bijzonder project; de Eerste Compagnie van het Verloren Schaap.

Het is een mijlpaal in zijn herstel. Kaptijn gaat voortaan schapen drijven op zijn geliefde terrein. Samen met zijn bordercollies, die hem al zoveel houvast hebben gegeven in de voorbije jaren. Waar nu tijdelijk een militaire boogtent is geplaatst, verrijst later een fraaie, verplaatsbare schaapskooi. De kudde bestaat (nu nog) uit zes donkerbruine Herdwick schapen, die de hei straks dagelijks gaan begrazen en onderhouden.

Maatwerk

De wens om schaapsherder te worden, kwam van Kaptijn en zijn vrouw Nancy zelf. De landmacht besloot om er werk van te maken. De zorg voor collega’s die fysiek of psychisch gehavend van een missie terugkomen, is een verantwoordelijkheid van defensie. ,,De uitwerking is bij elk persoon uniek”, zegt brigadegeneraal Gerard Koot, commandant van de 13 Lichte Brigade. ,,Hoe krijg je je leven weer op de rails? Dat is individueel maatwerk. Andries heeft veertien jaar alles gegeven voor defensie. Dit mogelijk maken, is het minste wat we als organisatie terug kunnen doen."

In totaal ging Kaptijn drie keer op uitzending in het buitenland. Na zijn verblijf in Bosnië was er nog weinig aan de hand. Bij de eerste missie in Afghanistan ging het mis. Maar de Eindhovense sergeant-majoor trok plichtsgetrouw door en vooral de tweede en laatste uitzending naar Afghanistan hakte er in. Medicijnen en therapieën, ze hadden uiteindelijk niet het gewenste effect. Hij kwam niet meer uit de 'bubbel'. ,,Ik kampte al lang met de problemen. Maar voordat je zelf toegeeft dat je PTSS hebt…. je bijt liever je tong af dan dat je die letters in de mond neemt.”

Quote Je bijt liever je tong af dan dat je de letters PTSS in de mond neemt Andries Kaptijn

Op de Oirschotse hei, zijn 'comfort zone' zoals Kaptijn het noemt, kan hij nu verder aan zijn toekomst werken. ,,Ik heb lang in een zwart gat gekeken, maar er is weer een lichtpuntje aan het einde. We kunnen als gezin weer lachen, ik kan andere mensen weer zien genieten. Dat geeft zoveel energie.”