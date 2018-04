Oirschotse Koningsdag moet weer gaan leven

Moergestel - Oirschot in top 5 drukste ochtendspits

4 april In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal files op de Nederlandse wegen flink gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, meldt de ANWB. De filezwaarte komt op alle A- en N-wegen 25 procent hoger uit dan vorig jaar. In Brabant is het gedeelte op de A58 tussen Moergestel en Oirschot het drukst. Dat stuk staat op nummer 4 in de ochtendspits file top 5 van de ANWB.