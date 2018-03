Ondankbare taak D66 Oirschot

VerkiezingenOIRSCHOT - D66 moet in Oirschot een van de twee zetels inleveren en wordt kleinste fractie in de raad.

Afra Pronk kan erover meepraten. Zij zat in de voorbije vier jaar als enige PvdA-gezante in de Oirschotse raad. Ze weet hoe lastig het is om als éénpitter verschil te maken. Hetzelfde lot treft nu D66, dat als dé verliezer van de Oirschotse verkiezingen geldt.

Van de twee zetels levert D66 er één in. Een hard gelag voor de partij. Lijsttrekker Marienette Wemelsfelder wijst op de landelijke trend. ,,D66 heeft in de volle breedte verlies geïncasseerd. Dat speelt denk ik duidelijk mee. Als D66 Oirschot trekken we het onszelf dus gedeeltelijk aan. Dat laat onverlet dat we heel erg teleurgesteld zijn."

D66 ging van 971 stemmen in 2014 naar 767 nu. Wemelsfelder was van de zes lijsttrekkers in Oirschot misschien de minst bekende. Ze is niet geboren in de gemeente en woonde lange tijd in het buitenland. ,,Dat zou kunnen”, beaamt ze. ,,Aan de andere kant kiest het electoraat van D66 vooral op inhoud en niet op basis van familie, contacten of achtergrond. Ik betwijfel dan ook of een ander gezicht ook tot een andere uitslag had geleid.”

Jammer

VVD had op meer gehoopt dan twee zetels. ,,We zitten zó dicht tegen de derde zetel aan”, zegt lijsttrekker Corine van Overdijk. ,,We winnen qua aantal stemmen, maar het vertaalt zich nét niet goed door voor een extra zetel. Zo jammer.”

Over de coalitievorming wil ze zich nu niet uitlaten. De VVD wil graag bestuursverantwoordelijkheid. ,,Maar ons past nu bescheidenheid, het initiatief ligt vooralsnog bij andere partijen.”

Sociaal Progressief Oirschot pakte als nieuwkomer drie zetels. De partij herbergt raadsleden van PvdA en SP. Die twee partijen zijn nu samen nog goed zijn voor vier zetels. ,,Maar je kunt die twee niet zomaar optellen; die vergelijking gaat mank”, zegt lijsttrekker Raf Daenen. ,,We zijn echt een nieuwe partij. Gegeven de korte tijd dat we alles moesten opbouwen en onszelf moesten profileren ben ik echt dik tevreden met het resultaat.”