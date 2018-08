Ondernemersvereniging Oirschot onderzoekt eigen toekomst

Er leek deze zomer een einde te komen aan Ondernemersvereniging Oirschot (OVO). Het bestuur had het hard gespeeld: als er geen nieuwe impulsen (lees: geen nieuwe bestuursleden) komen, dan houdt het echt op. Maar in extremis heeft OVO toch een doorstart gemaakt. De Oirschotse ondernemer Cor van Beers (VB2 Vastgoed) dacht kort voor de beslissende vergadering: ,,Dit kan toch niet ter ziele gaan? Daar is het te belangrijk voor.” Hij pakte de draad op, samen met zittend bestuurslid Jeroen Quinten en Jumbo-filiaalmanager Niels Brok.

Het drietal heeft zichzelf als nieuw bestuur ruim een jaar de tijd gegeven om te zoeken naar een nieuwe invulling van OVO. ,,Hoe gaan we straks verder?”, vertelt Van Beers. ,,Komen we tot een ander concept? Gaan we fuseren? Moeten we OVO alsnog opheffen? In principe ligt alles open.” Ondertussen gaan activiteiten als Borrel & Brains en bijvoorbeeld de Nieuwjaarsactiviteit gewoon door.

OVO heeft honderdtien leden, met heel diverse achtergronden. Van Beers. ,,Ik denk dat er kansen liggen om meer in doelgroepen te denken. Meer onderscheid maken tussen bijvoorbeeld retailers, horeca en detailhandel. Daardoor kun je doelgerichter met elkaar bezig zijn en elkaar versterken. Vraag is of de leden dat ook vinden. Dat gaan we onderzoeken.”

Belangenbehartigers

In Oirschot wordt al langer nagedacht over het pallet aan belangenbehartigers voor ondernemers. Voor een dorp in deze grootte zijn er daar veel van, zoals OVO, Land van Oirschot, Visit Oirschot. ,,Dat hoor je ook wel terug van ondernemers: 'we betalen hiervoor, daarvoor, kan dat niet geclusterd worden'. Uitgangspunt is dat de belangen van ondernemers goed behartigd zijn. Is dat bij een andere partij, dan is dat ook prima. Misschien moeten we toe naar een koepel met daaronder specificatie. Dat komt allemaal aan de orde. We kijken ook verder dan alleen de Oirschotse ondernemers. Ook de gemeente hebben we absoluut nodig. En het is goed als vastgoedeigenaren een rol krijgen.”