Op vakantie in glamourstijl: Viva Vakantiekamp viert 20-jarig bestaan

Zomaar naar binnen wandelen is er niet bij, want er volgt nog een strenge koffer- en persoonscontrole. Elke vakantieganger wordt van top tot teen gescand en ziedaar: uit de koffer van Roy Rouw uit Veldhoven komt ,,ineens" een zakje met wit poeder tevoorschijn. Een enkeling maakt zich zorgen, maar Roy kan er de humor wel van inzien. ,,Na vijf jaar ken ik de leiding wel, je kan vaak enorm met ze lachen. Dit is zo'n leuk kamp. In het najaar hebben we altijd een reünie en dan begint het eigenlijk alweer te kriebelen voor volgend jaar. Ik ben wel benieuwd wat er deze week gaat gebeuren, omdat Viva twintig jaar bestaat", aldus de enthousiaste Veldhovenaar.

Wificode

Sjoert Bossers uit Oirschot draaide als leiding en in de intensieve organisatie al die twintig jaren mee. Hij bevestigt: ,,Dit wordt inderdaad een hele bijzondere week, met mensen die niet praten, tot deelnemers die direct vragen wat de Wificode is. Speciaal is het eigenlijk altijd, maar nu halen we werkelijk alles uit de kast, zoals met een bezoek aan het theater in Veldhoven waar we door de artiesteningang binnen mogen. Verder maken we een heuse glossy over deze week en woensdag is er een compleet festival." Malon van Kollenburg is voor het tweede jaar als leiding mee. ,,Ik wist na de Vivaweek van vorig jaar al direct dat ik wéér meewilde. Het is best pittig, zeker als je geen ervaring hebt met deze doelgroep, maar het is zo mooi om de mensen te zien genieten en uiteindelijk voelt het als één grote familie."