Optocht Strijkersgat zoekt aansluiting

Onderzoek Summa College: armoede te lijf met voorlichting

9 februari DE KEMPEN - Het taboe over geldtekorten en schulden is nog altijd groot, ook onder jongeren. Dat is ook gebleken uit een onderzoek dat zo’n twintig studenten van het Summa College hebben uitgevoerd voor de Kempengemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden.