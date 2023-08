Presentatie nieuw lied ‘Just the music’ tijdens Country Weekend Oirschot

Schot voor de boeg: dit is de pikante route die PSV moet afleggen naar de heilige graal in Europa

PSV kent de mogelijke tegenstanders die de club moet verslaan om dit seizoen in de groepsfase van de Champions League te komen. De Eindhovenaren beginnen dinsdag aan hun Europese campagne, met een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde. Volgende week is de return in Oostenrijk, waar PSV de play-offs moet zien te bereiken.