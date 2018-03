Raad Oirschot steunt advies Noordanus

Met name VVD was in de aanloop naar de verkiezingen kritisch geweest over zo’n raadsprogramma, omdat daar idealiter ook onafhankelijke, externe wethouders bij horen. Toch willen de liberalen nu niet dwarsliggen. Wel houden ze hun reserves. ,,We zien dat veel partijen erin geloven dat een raadsbreed akkoord de samenwerking kan verbeteren. Wij willen dan niet de bottleneck zijn”, zei fractievoorzitter Corine van Overdijk. Daarmee is het pleit nog niet beslecht. ,,Een raadsakkoord is papier. Waar het écht om gaat, is mindset en gedrag. Krijgen we dadelijk echt de ruimte?"