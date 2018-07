Raad van State geeft klap op wegenplan noordwest-hoek Eindhoven

René fietst na triatlonze­ge in Oirschot gewoon nog even 25 kilometer naar huis

1 juli OIRSCHOT - René Vosters uit Reusel kwam zaterdagmiddag voor de derde keer als winnaar van de kwart triatlon over de streep bij café De Nachtegaal in Oirschot. Achter hem was het een slagveld in de verzengende hitte.