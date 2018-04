Rekenwerk gaat door voor sportpark Moorland in Oirschot

Dinsdagavond werd de politiek bijgepraat over de stand van zaken. Over de plannen op zichzelf zijn alle partijen positief, maar de vraag is of ze ook betaalbaar zijn. In totaal vergt het project een totale gemeentelijke investering van ruim 6,4 miljoen euro. Daarin zit een eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe clubhuis, het overgrote deel (bijna vier miljoen) komt later terug bij de gemeente via een sterk verhoogde huur. Ook zijn er nog kansen voor bijvoorbeeld woningbouw op het huidige veld 7, dat in de plannen wordt vrijgespeeld.

De raad moet straks beslissen of de gevraagde bedragen verantwoord zijn. Daarbij nemen de fracties mee dat een forse investering sowieso noodzakelijk is. Ook als het Masterplan onverwachts wordt afgeschoten, is de gemeente zo'n drie miljoen kwijt om velden en accommodatie in orde te maken.

Alle rekenwerk rond sportpark Moorland heeft overigens aan het licht gebracht dat in de voorbije jaren structureel te weinig is gereserveerd voor het onderhoud van sportaccommodaties in Oirschot. De bezuinigingen komen nu als een boemerang terug. In de huidige plannen voor sportpark Moorland zit daardoor nog een exploitatietekort van 60.000 euro per jaar. Als het onderhoudsniveau van alle accommodaties in de gemeente gelijkgetrokken moet worden, kost dat in totaal twee ton. Het nieuwe college van B en W komt later met een apart plan voor deze inhaalslag.

De raadsfracties geven later deze maand (17 april) aan of de gemeente verder kan met de voorbereidingen. Zo ja, dan worden nog twee maanden uitgetrokken om de financiering tot in detail uit te werken. De gemeente is volop in gesprek over alternatieve, externe investerings- en financieringsmogelijkheden. De gemeente zou de investering voor Moorland weliswaar uit eigen middelen kunnen betalen, maar zoekt creatieve wegen, omdat in Oirschot nog meer grote projecten op de rol staan voor de komende jaren.