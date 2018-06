Renovatie sportpark Moorland in Oirschot kan starten

Vakwerk­brug Oirschot voorjaar 2019 klaar

17:08 OIRSCHOT - Met het sonderen - het bepalen van het draagvermogen van de grond - beginnen dinsdag al de eerste voorbereidingen. In de loop van september starten dan de echte werkzaamheden en wordt binnen zes maanden een nieuwe brug gebouwd over het Wilhelminakanaal in Oirschot.