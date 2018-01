Rinus (78) uit Oostelbeers blijft Leonard Cohen eren

OOSTELBEERS - Hij vindt het prachtig, dat zijn idee van een Leonard Cohen Tributeband op zijn leeftijd nog uitkwam. Toetsenist Rinus van den Boomen (78) uit Oostelbeers toert met 'zijn' 10-koppige band inmiddels het hele land door. In februari volgen zelfs drie optredens in Dublin.

Als de laatste klanken van In my secret life, het titelnummer van de tributeshow, zijn verstomd in hun Oirschotse oefenruimte, neemt zanger Harrie van Hoof het woord, want er moet ook nog wat vergaderd worden over het Ierse avontuur. ,,De vliegtickets naar Dublin zijn geboekt. Rinus van den Boomen en ik rijden met het busje met de spullen. Op ons gemakje, want Rinus is toch een ouwe vent natuurlijk", verklaart hij met een knipoog. Van den Boomen zelf experimenteert ondertussen onverstoorbaar verder aan zijn Technics N6500 keyboard, met wat nieuwe ideeën voor zijn partij.

De Oostelbeerzenaar is trots op 'zijn' Leonard Cohen Tributeband, samengesteld uit geroutineerde profs als saxofoonvirtuoos Pieter van der Kleij en zeven gedreven amateurs uit De Beerzen en Diessen. ,,Ik sta er van te kijken dat ze nu de muziek van Cohen ook allemaal echt mooi vinden. Sommigen hadden eerder nog amper van hem gehoord. Herman van Haaren, profviolist bij het Metropole Orkest, komt voor de repetities helemaal uit Amsterdam! De bandleden maken er altijd grappen over, dat we steeds meer optredens krijgen. Allemaal Rinus' schuld, zeggen ze dan."

Eenmalig

De tributeband begon bij de KunstRoute Oirschot 2014 als eenmalig bedoeld optreden. Het sloeg echter zo aan dat uit het ene het andere optreden bleef rollen. Aanvankelijk vooral in de regio, maar recent bijvoorbeeld ook in Amstelveen en Zwolle. Op 20, 21 en 22 februari volgt dan het voorlopige klapstuk: The Buttonfactory in Dublin, Ierland. ,,Ik ga met het busje in de ferry, want ik durf niet te vliegen...", bekent de toetsenist.

Over het succes: ,,Het verrast me iedere keer opnieuw, dat het zo goed ontvangen wordt. Laatst vertelde iemand zelfs dat onze muziek hem door zijn rouwproces hielp. Ik herken dat wel, want ik heb zelf wat achter de rug met een nieuwe heup en Q-koorts: de muziek van Cohen heeft me er vaak doorheen gesleept. We hebben ook allemaal goede muzikanten. En Harrie van Hoof doet het toch maar: zijn stem komt héél dicht bij die van Cohen. Zonder hen zou ik dit nooit hebben kunnen meemaken. Die mooie klik voelt het publiek ook. Daarnaast wordt het werk van Cohen niet zo vaak vertolkt, de fans zijn oprecht blij dat wij dat doen."

Van den Boomen is zelfs sinds de jaren 80-fan. ,,Zijn werk is zo mooi, vooral zijn teksten zijn subliem." 'De Nestor', zoals hij door de band wordt genoemd, denkt het toeren nog wel even vol te houden. ,,Ik kan er bij zitten hè, dus echt moe word ik niet", zo lacht hij. Hij besluit: ,,Weet je waarom iedereen naar Cohen zou moeten luisteren? Volgens mij word je er een beter mens van. Schrijf dat maar op."