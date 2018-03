Schijnwerpers op dementie in Best en Oirschot

BEST/OIRSCHOT - 'Dementievriendelijke gemeenschappen', dat moeten Oirschot en Best worden. Een groot initiatief van Lionsclub Best Oirschot gaat maandag van start.

Yvonne Ketellapper heeft gemerkt dat het als mantelzorger 'best lastig' is om je weg te vinden. Haar vader lijdt aan vasculaire dementie en beginnende Alzheimer. ,,Bij wie moet je aankloppen? Wat moet ik als mantelzorger wel doen en wat juist niet? Je loopt tegen zoveel grenzen aan. We zitten in de zorg zó vast in protocollen en regeltjes."

Tegelijkertijd zijn er mooie, vaak terloopse voorbeelden van hoe goed mensen met de aandoening van haar vader omgaan. ,,Hij woont nog zelfstandig in Best, boven een supermarkt. Onlangs kwam hij in paniek in die supermarkt aan; zijn telefoon deed het niet meer. Het personeel had het meteen in de gaten, nam uitgebreid de tijd en is met hem meegegaan naar zijn woning. Zo'n reactie is helemaal top."

Ervaringen

Ketellapper vertelt over haar ervaringen in het kader van het project 'Samen naar een dementievriendelijke gemeenschap', dat maandag van start gaat in Best en Oirschot. Het initiatief is afkomstig van Harry Jannink, voorzitter van Lionsclub Best Oirschot. Elk jaar rouleert het Lions-presidentschap en de traditie zegt dat je als nieuwe voorzitter met een eigen initiatief of actie komt. Jannink raakte geïnspireerd door een gesprek met Dianne Engels, bestuursvoorzitter van St. Joris Zorg. ,,Ze vertelde over Into D'mentia en de simulatiecabine waarin professionals en vrijwilligers in de zorg even kunnen ervaren wat het is om aan dementie te lijden. Zeer indrukwekkend, zeer nuttig, maar ook: erg kostbaar. We zijn gaan zoeken naar manieren om het mogelijk te maken."

Jannink kon toen nog niet bevroeden dat er zo'n groot project uit zou rollen. Leden van de Lionsclub werden steeds enthousiaster, steeds meer partijen raakten betrokken en er kwam een speciale werkgroep. Omdat niet alles in één jaar valt te verwezenlijken, is het project inmiddels met een jaar verlengd, want ook de Lions-president van 2019 - Theo Stevens - heeft zich achter de plannen geschaard.

Omarmd

In Best was al een actief dementieplatform, in Oirschot nog niet. Daar werd contact gelegd met Oirschot Zorgt, het samenwerkingsverband dat verenigingen samenbrengt die actief zijn in de vrijwillige zorg. ,,We hebben het idee meteen omarmd", zegt Miriam Termeer van Oirschot Zorgt. ,,Ik vind het fabelachtig dat de Lionsclub met dit initiatief komt en hier zoveel energie in steekt. Als Oirschot Zorgt willen we dat de aandacht voor dementie in Oirschot geborgd is als dit project eindigt. Het moet blijvend zijn. Voor de zomer willen we een grote bijeenkomst gaan organiseren voor iedereen die zich aangesproken voelt door dit onderwerp."

Er staat in de komende twee jaar een flink aantal evenementen op de rol. Zo wordt op 14 mei door Rauh en Giebels een toneelstuk opgevoerd in De Enck in Oirschot. Er zijn ook plannen om op Wereld Alzheimer Dag (21 september) een toneelstuk in 't Theaterke in Best te programmeren. Er wordt binnenkort contact gezocht met Kempenhorst- en Heerbeeck College om ook scholieren te betrekken. ,,Alles met het doel om de aandacht voor dementie en de bewustwording te vergroten", zegt Jannink. ,,Er zijn zoveel dingen waarin we als samenleving iets kunnen betekenen voor mensen met dementie."

Zeker is dat de belangstelling voor de ziekte steeds groter wordt. Yvonne Ketellapper: ,,Ik collecteer al tien jaar. Je merkt dat mensen best gul zijn als het om dementie en Alzheimer gaat, omdat iedereen op een of andere manier met de ziekte te maken heeft in zijn omgeving."

Simulatiecabine

Komende maandag (19 maart) om 10.00 uur opent de simulatiecabine van Into D’mentia bij Sint Joris in Oirschot. De cabine staat drie weken op die plek en verhuist dan naar Nazareth in Best. Daar staat ie van 9 tot 26 april.