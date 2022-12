Snel bouwen! Dat is de grote wens van toekomstige bewoners KVL Centraal in Oisterwijk

Op tanden bijten

Kees de Peffer schreef als woonwens op: ‘Oplevering eind volgend jaar’ op zijn briefje. ,,Ons geduld is een paar keer flink op de proef gesteld”, vertelt De Peffer. ,,Wij woonden in Goirle en hebben ons appartement daar verkocht om in Oisterwijk een huis te kunnen kopen. Daarom waren we blij dat we ingeloot werden voor deze appartementen. Alleen is het balen dat we er zo lang op moeten wachten. Nu wonen we tijdelijk in een huurwoning. We moeten dus nog even op onze tanden bijten.”