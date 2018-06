Speeltoestellen en informatieborden in Oirschot beklad met hakenkruizen

Jan Robben, aardbeien­dok­ter uit Oirschot

7:44 VISBEK (D) - Jan Robben (60) uit Oirschot reist de wereld over om advies te geven over de teelt van aardbeien. Het plantje en de vrucht kennen geen geheimen meer voor hem. ,,Aan de aardbei proef ik meteen of een plantje zich goed voelt.”