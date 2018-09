Spoordonkse Elleke organiseert groepsreisjes... naar begraafplaatsen in Parijs

Elleke Schoenmakers (38) lacht en legt uit: ,,Ik doe dat samen met journalist, docent en filosoof Ralf Bodelier. Hij verzorgt al sinds de jaren negentig rondleidingen en lezingen over Parijse kerkhoven. Samen bedachten we om mensen een heel weekend mee naar Parijs te nemen. En dan eens niet naar de bekende, drukbezochte hotspots, maar juist naar de ‘verstilde historie’ van de begraafplaatsen. We noemen het een inspiratieweekend, omdat we ons opnieuw laten inspireren door bijvoorbeeld Sartre, of Balzac. Het is heel mooi om de geschiedenis te ontvouwen aan de hand van de verhalen over de vele beroemde doden.”