Spullen doodgeschoten Bredanaar gevonden langs A58 bij Oirschot

Het automatisch vuurwapen werd begin mei gevonden in de berm van de snelweg bij Gilze. Een paar dagen na de moord werden langs de snel ter hoogte van Oirschot al persoonlijke spullen van het slachtoffer aangetroffen.

Paniek

,,We denken dat een of meer daders de goederen in paniek uit de auto hebben gegooid'', zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Vanavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan het misdrijf. De politie hoopt dat zich getuigen melden die hebben gezien dat de spullen uit een auto werden gegooid.

Ripdeal

Safranti is volgens de politie doodgeschoten met een automatisch vuurwapen. Dat gebeurde begin april in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Directe na de moord stelden bronnen uit het criminele circuit dat vermoedelijk sprake was van een ripdeal, waarbij de criminele daders geld of drugs wilden stelen. Daarbij zouden mogelijk een Duitssprekende vrouw en twee mannen zijn betrokken die al eerder hebben toegeslagen, aldus de bronnen.

Of dit klopt is niet duidelijk. Vaststaat dat meerdere getuigen twee mannen en een vrouw uit de flatwoning hebben zien vluchten. Ze reden in twee auto's weg. Volgens buurtbewoners droegen ze meerdere tassen met 'groene inhoud', mogelijk hennep, waarvan er één is gevallen en achtergebleven. Ook zagen ze een 'groot wapen', omstandigheden die duiden op een ripdeal of ander incident in de wietwereld.