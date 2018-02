Stabat Mater Oirschot stopt

OIRSCHOT - Op tradities moeten we zuinig zijn. Toch, of misschien juist daarom, kan er een moment komen waarop de organisatie van een traditie het besluit neemt te stoppen. De Stichting Stabat Mater heeft bekendgemaakt de jaarlijkse reeks Stabat Mater-concerten in de Petruskerk in Oirschot te beëindigen. Daarmee komt een einde aan een in de wijde regio zeer bekend geworden muzikaal fenomeen.

Het geld is op, en onder sponsoren blijkt weinig draagvlak te bestaan. ,,We kunnen het hoge niveau dat we altijd hebben geboden niet garanderen en daarom hebben we besloten er op het hoogtepunt een punt achter te zetten”, zegt bestuursvoorzitter Wim van den Goorbergh. De reeks wordt op zaterdag 17 en zondag 18 maart afgesloten met de Stabat Maters van Rheinberger en MacMillan. Van den Goorbergh voelt naast spijt ook opluchting. ,,Het was een pijnlijke beslissing, maar we zijn blij dat we zonder kleerscheuren zo ver zijn gekomen.”

Klaagzang

De Stabat Mater concerten – over het leed van Maria bij het zien van haar gekruisigde zoon - werden in 1998 in het leven geroepen als katholieke tegenhanger voor het oprukkende protestantse Matthäus Passion-geweld. Het 13e-eeuwse gedicht was voor veel componisten, ook hedendaagse, een bron van inspiratie. Rossini, Dvorak, Pergoli, Pärt om er maar een paar te noemen, stopten hun ziel en zaligheid in de klaagzang van Maria.

In Oirschot verbonden sponsoren zich voor drie jaar aan de stichting, licht Van den Goorbergh toe. ,,Dat gaf financiële stabiliteit en maakte het ons als stichting mogelijk een band met hen op te bouwen.” Maar de prioriteiten in sponsorland zijn anders komen te liggen. ,,Er is zeker wel belangstelling voor sponsoring van muziek, maar het lijkt erop dat de aandacht zich verlegt van serieuze klassieke muziek in een kerk naar beter behapbare muziek in een meer comfortabele theaterzaal, zoals bijvoorbeeld musicals.”

Eeuwigheid

Van den Goorbergh is trots op de afgelopen twintig jaar en dankbaar voor alle steun die de stichting, ook van het kerkbestuur van de monumentale Sint Petrus basiliek, heeft gekregen: ,,Het Stabat Mater is voor de eeuwigheid, de stichting en het evenement helaas niet.”