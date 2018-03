Start nieuwe zorg- en welzijnsorganisatie: 'Oirschot sociaal rijke gemeente'

OIRSCHOT - De aanloop was rumoerig. De herinrichting van zorg en welzijn in Oirschot maakte hier en daar argwaan en boosheid los. Maar het proces onder leiding van wethouder Raf Daenen ging door en vanaf dit weekeinde staat de nieuwe organisatie, nu onder leiding van één partij: LEV Groep.

De Helmondse zorg- en welzijnsorganisatie heeft zijn wortels in de Peel, was al actief in Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en maakt nu haar entree in Oirschot. Daenen was niet tevreden over de samenwerking tussen de voormalige uitvoerders – WBO (Welzijn Best-Oirschot) en Lumens - en koos ervoor om loket WIJzer, het generalistenteam en het specialistenteam onder te brengen onder één organisatie. Dat moet tot meer efficiëntie, meer mogelijkheden en een kostenbesparing leiden.

In de voorbije maanden is achter de schermen hard gewerkt om vanaf dit weekend te kunnen starten. Veel aandacht ging uit naar het personeel. Alle medewerkers met vaste contracten zijn overgenomen door LEV Groep. ,,Ik ben blij dat iedereen een plekje heeft gevonden”, zegt LEV Groep-directeur Jasper Ragetlie. ,,Dat bracht rust.” Daenen: ,,Doordat zoveel mensen mee zijn gegaan, blijft de stabiliteit bewaard en blijven kennis en netwerken behouden.”

Toen het lot van het personeel duidelijk was, was de grootste weerstand ook gebroken. Daenen: ,,Wat dat betreft is het lovenswaardig hoe WBO en Lumens meegewerkt hebben aan dit proces.”

De vertrouwde gezichten blijven dus goeddeels, en ook verder verandert weinig voor de inwoners van Oirschot. Team WIJzer blijft bereikbaar via de geijkte kanalen. Bij het loket in sociaalcultureel centrum De Enck kan iedereen terecht voor vragen over jeugdhulp, werk en zorg.

Preventie

De LEV Groep is op verschillende niveaus actief; in individuele dienstverlening, in de (informele) netwerken rondom mensen en het opbouwen van voorzieningen en wijken en buurten. Veel nadruk ligt op preventie: Team WIJzer moet zo dicht mogelijk bij de inwoners staan. Ragetlie: ,,Zodat vragen om ondersteuning al in een vroegtijdig stadium bij ons terecht komen en we zo snel mogelijk kunnen reageren.” Daenen: ,,Preventie - het inzetten op de kracht van de samenleving - was al de insteek. Ik ga er vanuit uit dat de nieuwe organisatie wel extra mogelijkheden biedt. Hoe mobiliseer je mensen? Dan ga je in gesprek. Bijvoorbeeld met ouders over hoe je omgaat met schoolgaande jeugd of over gezonde voeding. Een goed initiatief was recent ook de avond over alcohol en drugs in de kantine van Beerse Boys. Dan zit je echt aan de preventieve kant.”

Ragetlie noemt Oirschot een ‘sociaal rijke gemeente’. ,,Zoals de meeste gemeenten van deze omvang. Er zijn veel vrijwilligers, sterke kernen. We zijn overal in Nederland aan het zoeken naar manieren waarop mensen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Denk aan eetpunten in de wijken, het tegengaan van eenzaamheid. In Oirschot is er wat dat betreft een goede basis.”