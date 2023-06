Starters kunnen voorrang krijgen bij nieuwbouwproject Erve Solms in Oirschot

Gezocht: beste of meest veelbelo­ven­de ondernemer uit Veldhoven

In de aanloop naar het evenement van Veldhoven Verbindt is tot en met 30 juni de nominatieperiode voor Veldhovens Ondernemer van het Jaar en Veelbelovend Ondernemer van het Jaar. Nomineren kan op www.veldhovenverbindt.nl of via de social media van de organisatie.