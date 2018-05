Steeds meer leven in Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot

De Groene Corridor verbindt straks het centrum van Eindhoven met de Markt in Oirschot en – verderop – het Groene Woud, het natuurgebied in de driehoek Eindhoven-Den Bosch-Tilburg. Los van de aanleg of aanpassing van de (fiets-)bruggen over Wilhelminakanaal en Spottersweg/Beatrixkanaal moet in de komende jaren een groot aantal projecten aan de route van veertien kilometer tot wasdom komen. De Oirschotsedijk (het Eindhovense deel) wordt straks volledig afgesloten voor autoverkeer, er wordt nog gezocht naar een invulling voor het Poortgebouw op de kazerne en er zijn bijvoorbeeld ideeën voor een uitkijktoren. Ook het zichtbaar maken in het landschap van het legerkamp uit 1830 op de hei hoort daarbij. Ondernemers zijn eerder al uitgenodigd om plannen te bedenken.

Publiekstrekkers

Een ander project dat in het oog springt is ‘Kunst aan de Groene Corridor’. Doel is om een aantal publiekstrekkers te creëren in de vorm van kunstobjecten danwel karakteristieke, bijzondere plekken in het landschap. De kunst moet de ‘identiteit van de Groene Corridor als verbinding tussen stad en platteland’ versterken. Duurzaamheid is een belangrijk item. Er is samenwerking gezocht met onder meer het Brabantse Kenniscentrum Kunst en Cultuur en IVN Brabant.