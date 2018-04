Stichting bij Raad van State: 'Afsluiting Oirschotsedijk heeft wankele basis'

DEN HAAG - Stichting ‘Houd de Oirschotsedijk Open’ weet niet van opgeven. Het protest tegen de beoogde afsluiting van de rechtstreekse verbinding tussen Oirschot en Eindhoven duurt nu al jaren, maar is nog altijd zonder resultaat. Donderdagochtend meldde de club van Gerard Vinke zich in Den Haag bij Raad van State.

Nieuwe argumenten kwamen niet op tafel. De stichting is weliswaar voorstander van de aanleg van de nieuwe wegenstructuur rondom Eindhoven Airport, maar ziet niet in waarom de Oirschotsedijk dicht moet voor auto’s. Veel oudere mensen in Oirschot vinden de snelweg te gevaarlijk en hechten aan de weg ‘binnendoor’ naar de stad. Dat er straks – los van de A58 –twee nieuwe alternatieven zijn (via bedrijventerrein GDC en via de Verlengde Spottersweg), is voor de stichting geen afdoende oplossing. Vinke: ,,We dwingen de oudere mensen om routes te nemen die veel drukker zijn, met meer verkeerslichten en die dus meer tijd in beslag nemen dan nu via de Oirschotsedijk.”

De Oirschotsedijk wordt ter hoogte van het Beatrixkanaal afgesloten voor auto's om straks de Groene Corridor mogelijk te maken: een ‘groene, recreatieve verbinding’ tussen Eindhoven en Oirschot. De advocaat van de stichting, André van Knippenbergh, richtte zich vooral op gebreken in de onderbouwing van het Eindhovense besluit. ,,De keuze om de Oirschotsedijk af te sluiten heeft een wankele basis.”

Kansrijk lijkt het bezwaar van de stichting evenwel niet. Eerste vraag die Raad van State al moet beantwoorden is of de stichting in juridische zin wel voldoende 'belanghebbend' is. Daar werden donderdag vraagtekens bij gezet door de raadsman van de gemeenteraden van Eindhoven, Oirschot en Best. Hij betoogde dat de leden van de stichting geen ander belang hebben dan dat van een normale weggebruiker. En dat is doorgaans onvoldoende voor een beroep.

Overigens is de gang naar Den Haag niet de laatste strohalm voor de stichting, benadrukte Vinke. Hij hoopt dat met de vorming van een nieuwe coalitie in Eindhoven alsnog een meerderheid ontstaat voor het openhouden van de Oirschotsedijk. ,,We hebben nog twee ijzers in het vuur.”