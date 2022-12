Stil protest van kerken tegen oorlog, met wandeling en vesper

De kerken van de parochie hebben dit aangekondigd naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, die op 24 februari van dit jaar met de inval van Poetin is gestart. Zij geven aan dat sinds de oorlog het lijkt of men zich er meer van bewust is dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar dat vrede ook iets kostbaars en breekbaars is.