Gewapende overvaller van winkels in Best aangehou­den: ‘Heftige ervaring met flinke impact op betrokke­nen’

BEST - Een 37-jarige man uit Best is zondagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee overvallen in Best. Die vonden allebei plaats op vrijdagavond 28 april. De man zou eerst een Kruidvat-filiaal hebben overvallen en vervolgens een PLUS-supermarkt.