Vakwerkbrug Oirschot voorjaar 2019 klaar

OIRSCHOT - Met het sonderen - het bepalen van het draagvermogen van de grond - beginnen dinsdag al de eerste voorbereidingen. In de loop van september starten dan de echte werkzaamheden en wordt binnen zes maanden een nieuwe brug gebouwd over het Wilhelminakanaal in Oirschot.

De brug voor fietsers en voetgangers is veelbesproken onder de inwoners van Oirschot, al vele jaren, maar het gaat er nu toch echt van komen. Vrijdag werden de contracten ondertekend door de gemeente en aannemer Ballast Nedam, maandagavond kwamen veel mensen naar de informatiebijeenkomst bij Brouwerij Van de Oirsprong.

De brug linkt Oirschots grootste uitbreidingswijk Moorland met het historische centrum en maakt straks deel uit van de Groene Corridor, de recreatieve verbinding tussen Eindhoven en Oirschot.

Opdracht aan de Spaanse architect Oriol Casas was om een ‘iconische’ brug te maken. Het resultaat is een vakwerkbrug, die voor negentig procent uit hout bestaat. Alleen het dek heeft een stalen constructie en de reling is van metaal. In de oxiderood gecoate leuning wordt led-verlichting geplaatst.

De grootste uitdaging voor Casas lag in het ontwerp van de zogenoemde aanbruggen; de aanlopen aan de zuid- en noordkant. De ruimte aan de oevers is beperkt en de hellingspercentages moeten binnen de perken blijven. ,,Zodat je geen bergschoenen aan hoeft”, zoals wethouder Piet Machielsen het maandag verwoordde. Er ligt straks een brede lus gelegd aan de centrumzijde. Het hellingspercentage is daardoor 'slechts' 2,65 procent. Aan de zuidzijde bedraagt die 3,1 procent.

De planning is strak. In september wordt begonnen met enkele aanpassingen aan de zuidzijde. De doorgaande weg Moorland wordt afgesloten. Het verkeer wordt dan via de parallelweg gestuurd, die daarom wordt verbreed. De maximumsnelheid wordt er 30 kilometer per uur.

Vervolgens wordt de aanbruggen gemaakt met de twee beeldbepalende landhoofden als pijlers. Als die klaar zijn, volgt in de winter het huzarenstukje. De totale overspanning wordt bij Wijmar in Kampen in elkaar gezet en dan als één geheel over het water naar Oirschot verscheept. Het gevaarte van ruim veertig meter breed en zo’n tachtig ton zwaar wordt dan in één keer op zijn plek gehesen. In het voorjaar is de brug klaar.

Eerder was al bekend dat Ballast Nedam de klus heeft aangenomen voor 2,5 miljoen euro. Voor de realisatie- én plankosten is in totaal 3,2 miljoen euro uitgetrokken. Oirschot stelde 1,3 miljoen beschikbaar, de provincie draagt 1,9 miljoen bij.