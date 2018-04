Van Hoek trekt conclusies en komt niet terug in nieuwe college Oirschot

Aanleiding is het gebrek aan vertrouwen in de gemeenteraad. In de turbulente vergadering van afgelopen dinsdag stond de voortgang van het plan voor de herinrichting van sportpark Moorland op de agenda. Het proces is vertraagd, omdat op het laatste moment financiële zaken naar boven zijn gekomen.

Een aantal partijen verweet Van Hoek een gebrek aan regie. De wethouder kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek van VVD, die werd gesteund door Sociaal Progressief Oirschot en D66. Een meerderheid van de raad - de partijen die de beoogd nieuwe wethouders gaan leveren - stemde evenwel tegen.

Van Hoek raakte politiek beschadigd en heeft nu zelf de knoop doorgehakt. Hij blijft weliswaar demissionair wethouder in het huidige college, maar is uit eigen beweging niet langer kandidaat voor een nieuwe termijn. ,,Ik merkte dat ik een blokkade ging worden voor de vorming van een raadsbreed akkoord", reageerde Van Hoek donderdagavond. ,,Dorpsvisie vindt het belangrijk dat het raadsbreed akkoord er komt. Ik wil daar met mijn positie geen obstakel in zijn."

De fracties in de Oirschotse raad praten momenteel onder leiding van CDA-formateur Judith Kastelijn over zo'n raadsbreed akkoord: een programma op hoofdlijnen voor de komende vier jaar waar alle partijen zich in kunnen vinden. ,,Drie partijen die op dinsdag een motie van wantrouwen steunen, kunnen even later niet accepteren dat jij als nieuwe wethouder het raadsbreed akkoord gaat uitvoeren", zegt Van Hoek.

Vers

Door de kandidatuur zelf in te trekken, blijft Dorpsvisie aan de lat staan om een wethouder te leveren. ,,Het is allemaal nog erg vers", zei bestuurslid Martijn Pijnenburg daar donderdagavond over. ,,Deze situatie is natuurlijk heel vervelend, al snappen en respecteren we de beslissing van Caspar. We gaan nu op zoek naar een andere kandidaat. Dat kan niet een-twee-drie. We willen daarin zorgvuldig te werk gaan."