Vertrek Van Hoek 'groot offer voor raadsbreed akkoord' Oirschot

Na dinsdagavond was duidelijk dat Van Hoek een sta-in-de-weg zou vormen voor een breed gesteund programma. De door VVD ingediende motie van wantrouwen kreeg de zegen van D66 en Sociaal Progressief Oirschot. Met name de steun van SPO viel Van Hoek tegen.

Een raadsbreed akkoord was onhaalbaar geworden, zo calculeerde hij. Unanieme steun aan zowel het akkoord als aan de nieuwe collegeleden is immers een voorwaarde. ,,Als we eerst een motie van wantrouwen indienen, zou het inconsequent zijn om hem vervolgens wel steunen als nieuwe wethouder”, beaamt Corine van Overdijk (VVD).

Ook Paul van den Biggelaar (De Gewone Man) zegt dat het logisch is dat Van Hoek ‘bij zichzelf te rade is gegaan’. ,,En dan doet ie er verstandig aan om de eer aan zichzelf te houden. Zo geeft hij Dorpsvisie de mogelijkheid om een andere kandidaat te zoeken.”

Zijn vertrek bevordert de kans dat het raadsbreed akkoord er daadwerkelijk komt, voor het eerst in de Oirschotse politieke historie. ,,Wethouder Van Hoek stelt het algemeen belang boven zijn individuele belang", zegt formateur Judith Kastelijn. ,,Dat respecteer ik zeer en is tekenend voor de constructieve wijze waarop we met zijn allen in gesprek zijn.”

Een andere vraag die zich opdringt, is wie binnen het college de kar gaat trekken als het gaat om de plannen voor sportpark Moorland. Die situatie is gezien het formatieproces erg complex. Binnen enkele weken moet het aangepaste voorstel klaar zijn, zodat de raad op 26 juni een besluit kan nemen. Van Hoek kan als demissionair wethouder nog even verder met het dossier, maar hij kan het voorstel uiteindelijk niet verdedigen in de raad.

,,Dorpsvisie gaat nu op zoek naar een nieuwe kandidaat”, zegt burgemeester Judith Keijzers-Verschelling. ,,Inclusief een integriteitstoets ben je snel een paar weken verder. Tegelijkertijd kan het dossier-sportpark Moorland absoluut geen vertraging hebben. Ambtelijk is alles goed uitgezet, dat loopt door. Over de bestuurlijke verantwoordelijkheid spreken we dinsdag in de collegevergadering.”