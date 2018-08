Vijftig inwoners Oirschot gaan op Miljoenenjacht

Judoleraar en -scheids­rech­ter Richard Snik: 'Het enthousias­me en plezier van a-spor­ters spreekt me aan'

21 augustus MAARHEEZE - Judoleraar Richard Snik is een bekende in de internationale judowereld. Komende tijd staat hij als scheidsrechter garant voor een eerlijk verloop tijdens het eerste EK voor a-judoka’s in Londen.