Voor ‘onverkiesbaren’ van BBB gloort plots een zetel; ‘Thuis wel even goed over hebben’

Eén uit twaalf: dit is de belabberde reeks van Willem II in (sub)topduels

Kampioen (of promovendus) word je tegen ‘de kleintjes’, zo luidt een bekend voetbalgezegde. Maar wil je - zeker in de play-offs - iets bereiken, dan is het wel handig om af en toe ook een wedstrijd tegen een ploeg uit (sub)top te winnen. En juist dat is dit seizoen een van de grote pijnpunten bij Willem II.