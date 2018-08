Vragenvuur voor Naomi van As en Kim Lammers in Oirschot

Gretig staken de kinderen vingers in de lucht en om de beurt mochten de jongens en meisjes in de leeftijd van negen tot vijftien jaar hun vraag stellen. Bijvoorbeeld wat hun leukste herinnering was bij het hockeyen. Voor Naomi was dat goud winnen op de Olympische Spelen in Londen in 2012 en voor Kim het winnen van het WK in Den Haag vier jaar geleden. Op de vraag hoe je top-hockeyster wordt, kwam het antwoord van Naomi: ,,Het belangrijkste is dat je hockey écht leuk vindt. En dan heel veel trainen!”