Vrijspraak voor garagist uit Oirschot

DEN BOSCH - Het Bossche gerechtshof heeft drie maanden celstraf voor de Oirschotse garagist Jan L. (43) doorgestreept. Ze besloot tot vrijspraak in een hoger beroep in een fraudezaak.

Volgens het OM had hij in 2009 vijftig mille bpm-belasting ontdoken bij de verkoop van een Audi, een Porsche en een BMW. Die had hij geïmporteerd en op papier even door- en teruggekocht bij een bevriend bedrijf dat de wagens sneller aan een Nederlands kenteken kon helpen. Volgens het OM klopte die constructie niet. De rechtbank was het daar mee eens en gaf hem drie maanden cel, terwijl de eis vijftig uur werkstraf was.

In hoger beroep ziet het hof die fraude-opzet niet. Ze spreekt de man daarom op verzoek van zijn advocaat Marcel Heuvelmans vrij. Dat is slechts een enkel uitspraak in een pakket zaken die tegen de man lopen. Hij kwam eind 2014 groot in het nieuws door aanslagen met brandende auto's in zijn bedrijf en bij zijn huis. Er liepen en lopen sindsdien rechtszaken tegen hem voor onder andere valsheid in geschifte en witwassen.