'Waterader kan ernstige gevolgen hebben'; Kees van Spijk uit Middelbeers al 35 jaar wichelroedeloper

De Middelbeerzenaar kwam met het wichelroedelopen in aanraking door zijn oma. "Zij was altijd met wateraders bezig en wist het bijvoorbeeld als opa de kalfjes op een verkeerde plek had gezet. Dan ging zij ze weer verzetten."

Toen hij later aan de kunstacademie studeerde had hij in de bibliotheek van Waalwijk vaak hevige plasdrang bij een bepaalde kast. ,,Ga jij maar eens ijzers buigen tot wichelroeden en ga daar maar eens lopen”, adviseerde mijn oma. Ik ontdekte direct dat er een ader precies onder die kast liep. Ik bleek er, net als oma, een bepaalde gevoeligheid voor te hebben, maar ik heb ook veel proefondervindelijk geleerd. Inmiddels kan ik meten waar het water zich bevindt, hoe diep, in welke richting het stroomt, of er ijzer in zit en of het vervuild is. Maar ik kan met de roedes ook iemands persoonlijke energieveld meten”, zo demonstreert hij. Bij de journalist gaan de roedes op bijna vier meter afstand open, bij de fotograaf op ongeveer één meter: ,,Een lekker eigenzinnig, gereserveerd en typisch mannelijk veld”, constateert Van Spijk.

Aardmagnetisch veld

Hij is ervan overtuigd dat wateraders en wellen een verstoring kunnen geven in het menselijk welbevinden, met soms ernstige gevolgen. ,,Ze werden niet voor niets vroeger al kankeraders genoemd. Ze kunnen het aardmagnetisch veld verstoren. Het is eigenlijk niet anders dan een kleine verandering in de elektrische spanning die we onbewust ervaren. Als je daaraan lang wordt blootgesteld, bijvoorbeeld in bed of in je werkruimte, kan dat stress of verkramping geven. Dat kan uiteindelijk leiden tot gevaarlijke ziektes of zelfs kinderloosheid. Vaak is het probleem op te lossen met relatief eenvoudige middelen, zoals een schapenvacht onder het bed, of met een apparaatje dat aardmagnetische onbalans neutraliseert.”

Dat de wichelroedeloper nog weleens in de hoek van de ‘charlatans’ wordt geplaatst, deert hem niet. ,,Er is in Nederland ook geen geregistreerde beroepsgroep voor. In Duitsland wel, in bepaalde regio’s wordt daar zelfs niet gebouwd vóór er een aardmagnetisch onderzoek is geweest. Ik word voor de meest uiteenlopende zaken ingeschakeld, bijvoorbeeld voor een winkel die niet liep, voor een wijk waar zeer veel kankergevallen voorkwamen - inderdaad, door een schadelijke waterader - of voor een Nederlander in Spanje om op zijn land een bron te vinden. Uiteraard heb ik onze woning ook eerst gemeten voor we die kochten: hij staat mooi tussen de aders in!”