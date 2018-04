Wethouder Oirschot 'bungelt' op weg naar besluit sportpark Moorland

Bijeen­komst over dementie in Oirschot

17 april OIRSCHOT – Als onderdeel van het grootschalige project om Oirschot en Best ‘dementievriendelijk’ te maken, wordt op woensdag 25 april een bijeenkomst georganiseerd in het Kempenhorstcollege. Op deze avond wordt gesproken over de vorming van een ‘dementieplatform’ in Oirschot.