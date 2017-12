Wie betaalt brug over de Beerze in Spoordonk?

SPOORDONK - Pas in het voorjaar valt een definitief besluit over de brug over de Beerze in Spoordonk . Dat heeft Rijkswaterstaat gezegd. Er is nog onduidelijkheid over de financiën. In de komende maanden moet duidelijk zijn welke partijen precies het geld bijeen gaan brengen.

Met de verbreding van de A58 moet ook een beslissing worden genomen over beekdalpassage De Beerze in Spoordonk. De gemeente Oirschot en Brabants Landschap pleiten voor een breder, hoger viaduct om zo de natuurgebieden ten zuiden en ten noorden van de snelweg aan elkaar te koppelen. Voetgangers en groot wild kunnen dan onder de vernieuwde A58 door. In een mini-conferentie in Spoordonk begin dit jaar spraken partijen hier al uitgebreid over. Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, toonde zich al publiekelijk groot voorstander van de zogenoemde 'natuurtunnel'.

In de komende weken en maanden vinden extra gesprekken plaats, met name over de financiering. Rijkswaterstaat werkt twee varianten uit. Eén basisvariant: een brug op maaiveldhoogte met als optie een ecoduct over de weg heen, en één luxe variant met een brug vier meter boven maaiveld en vijftig meter breed. Zo komt het verschil in kosten goed in beeld.

De provincie staat in de ogen van de gemeente Oirschot aan de lat om de belangrijkste financiële bijdrage te leveren. 'Den Bosch' zou de knoop daarover al in het najaar doorhakken, maar heeft die beslissing uitgesteld. De provincie lijkt op zoek naar meerdere partijen om de kar te trekken. Natuurbeschermingsorganisaties zijn bereid om een bijdrage in natura te leveren, zegt Rijkswaterstaat. ,,In het voorjaar moet duidelijk zijn welke partijen financieel willen bijdragen", aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. ,,Afhankelijk daarvan nemen we een definitief besluit."

Onbegrijpelijk