Wie deed er in de jaren zeventig mee aan de hondenwandeling in Oirschot?

Controle op Wmo en Jeugdwet werpt zijn vruchten af: ‘Preventie­ve werking is waardevol’

MEIERIJSTAD - Meierijstad wil de tweejarige proef met toezicht op uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet afmaken. Er is pas een jaar gecontroleerd en de speciale ambtenaar is alweer weg. Maar de pilot is de moeite waard, vindt het college.