Wijkteam Oirschot: Rode draad is dat mensen opstaan om iets te doen in hun omgeving

Leefbaarheidsnetwerken zijn eigenlijk een soort buurtverenigingen. Het zijn clubs die zich gemanoeuvreerd hebben tussen burgers in een bepaald gebied of een wijk aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. Van dat soort netwerken zijn er vrij veel in de gemeente Oirschot: van het Dorpscafé in Spoordonk tot het buitengebied met Mooi Straten. Allemaal zijn ze in de vernieuwde Oostelbeerse kerk om een korte pitch over hun vereniging en haar doelen te houden.

Verschillende problemen

Daaruit blijkt dat verschillende gebieden met nogal verschillende problemen kampen. In Oostelbeers wordt serieus last ondervonden van fijnstof en sluipverkeer. Het nieuwe leefbaarheidsnetwerk van de Drossaard heeft totaal geen last van doorgaand verkeer in haar wijk en is veel drukker met groene beplanting. In de Pullen moeten de achterpaadjes beter verlicht worden, terwijl men in Spoordonk zich vooral druk maakt over de leegstand van de kerk. Het zijn hyperlokale problemen die voorgelegd worden aan de gemeenteraad en het gloednieuwe college.

Ria van Gerven van Dorpsraad Oostelbeers heeft de avond mede georganiseerd: ,,Er zijn een hoop nieuwe raadsleden en ook twee nieuwe wethouders. Dan is het belangrijk dat wij hen gemakkelijk kunnen vinden en elkaar kunnen leren kennen op een manier die anders is dan in een vergadering." De sfeer is inderdaad bijzonder te noemen, mede vanwege de prachtige locatie die de vernieuwde Oostelbeerse kerk is. De initiatiefnemers van dat project krijgen daarom nog eens de kans om uitgebreid het verhaal van de totstandkoming van dit dorpshuis te vertellen. Het is voor de zaal een concreet voorbeeld van wat je als kleine groep lokale bewoners kunt bereiken.

