Zigeunerfestival in Westelbeers is intiem achtertuinconcert

WESTELBEERS - De broeierig warme achtertuin van de Cultuurboerderij in Westelbeers was gistermiddag het decor voor het eerste Sinti- en Romafestival. Speciaal voor wie dol is op zigeunermuziek.

Jarenlang was er een groot festival voor zigeunermuziek in Tilburg, maar dat is een stille dood gestorven. Nu probeert Aart Hop onder de naam Gypsy Roots Festival iets vergelijkbaars in Westelbeers op te zetten. Hop is namelijk impresario voor een aantal zigeunerbands.

Bruiloften

Vanmiddag treedt zijn band Nadara op, die volledig uit Roemeense zigeuners bestaat. Nadara betekent zoiets als 'komt goed'. Hop legt uit wat voor band het is: „Het is een gypsy wedding band. Dat houdt in dat ze in Roemenië vooral spelen op bruiloften. Die duren daar vaak twee dagen en twee nachten, dus ze kunnen urenlang doorgaan. Het is feestmuziek, waarop gedanst wordt. Veel mensen denken bij zigeunermuziek aan een treurige viool, maar het is eigenlijk veel meer in de sfeer van bijvoorbeeld Rowwen Hèze.”

De bandleden spreken alleen Roemeens, maar gelukkig kan Hop vertalen. Tocila (alle bandleden werken met bijnamen) vertelt dat Nadara binnenkort ook naar het enorme festival Sziget gaat, in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. „Dat is mega-mega. Dan heb ik liever dit. Dat komt doordat het klein is. Mensen komen even lekker met je praten. Ze hebben niet door dat ik er geen bal van versta, maar ze geven even een handje en dat zegt genoeg. We zijn ver van huis en dan is dat menselijke contact heel fijn.”

Zigeunerachtergrond

Het valt op dat er onder de toehoorders maar weinig mensen met een zigeunerachtergrond zijn. Veruit de meeste mensen zijn vaste gasten van de Cultuurboerderij die vaker naar de verschillende concerten in Westelbeers komen. Bovendien zijn er veel 'westerse' fans van zigeunermuziek.