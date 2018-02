Achtereekte: Ik zat bij mijn vader, die werd helemaal gek

Door Rik Spekenbrink



De keuze voor de ploeg van Orie bleek een gouden zet voor Achtereekte, die tot vandaag nog nooit een belangrijke wedstrijd had gewonnen. ,,Ik miste iemand die me goed monitort. Afgelopen jaren had ik moeite met de balans van fit zijn en ziek worden. Ik weet dat ik goed kan schaatsen en mee kan doen om de prijzen. Maar ik was te vaak ziek. Dat Jac alles goed in de gaten hield, gaf me rust en vertrouwen. Dit seizoen reed ik al goede ritten, maar was het nog niet speciaal. Ik hoopte dat hij me zou brengen naar een topvorm, hier op de Spelen.” Dat lukte, Orie leverde opnieuw een olympisch kampioen af.



Wat voor Achtereekte afgelopen week ook had geholpen was de rust. Ze deed één interview voor RTV Oost, daar bleef het bij qua media-aandacht. Alle ogen waren gericht op Ireen Wüst en Antoinette de Jong. ,,Het was prima zo”, zei de Overijsselse. ,,Als je de druk krijgt opgelegd, moet je daarmee omgaan. Maar die kreeg ik niet. Dan kan je vrijuit schaatsen. Dat was ook mijn plan.”