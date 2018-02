Advies aan olympiërs na uitbraak norovirus: blijf op je kamer

Het zeer besmettelijke norovirus heeft in Pyeongchang inmiddels verscheidene vrijwilligers en beveiligingsmedewerkers getroffen. Zo'n 1.200 particuliere beveiligers zijn in quarantaine gezet en vervangen door militairen.

Geluk bij een ongeluk voor de Nederlandse schaatsers en shorttrackers: het norovirus treft vooral Pyeongchang, het bergdorp waar de komende weken de sneeuwnummers worden afgewerkt. In Gangneung zouden nog geen vrijwilligers zijn getroffen door het buikgriepvirus. Alleen snowboarders Cheryl Maas, Michelle Dekker en Niek van der Velden en skeletonster Kimberley Bos zitten in Pyeongchang.

NOC*NSF neemt geen extra maatregelen. Wel zijn de sporters en begeleiders nog wat alerter qua hygiëne en wassen ze bijvoorbeeld goed hun handen. ,,Wij zijn vanochtend op de hoogte gebracht over de uitbraak van het virus. Artsen van onze ploeg hebben bij instanties in Nederland nagevraagd of de bestaande infectieprotocollen voldoen. Dus we hebben het nog een keer extra laten toetsen. Volgens de instanties is aanpassing niet nodig'', legt een woordvoerder van de sportkoepel uit. ,,Iedereen is wel wat alerter, maar er is geen paniek.''

Toch is waakzaamheid geboden, stelt Vroemen, arts van het wielerteam van Roompot en diverse andere duursporters. Het virus kan via menselijk contact en ook via de lucht worden overgedragen. ,,Je kunt het van iedereen oppikken. Daarom moet je contact vermijden. Geen handen geven en niet in ruimtes komen waar veel mensen bij elkaar zijn.”

Open window

Vroemen adviseert de sporters de kamer in het olympisch dorp alleen te verlaten als dat per se nodig is. ,,Voor de training dus. Na de training moeten sporters helemaal voorzichtig zijn. Als je net een intensieve inspanning achter de rug hebt, ben je extra kwetsbaar. Dat wordt een open window genoemd. En het is belangrijk om desinfecterende sprays te gebruiken.”

Voor veel schaatsers is het al algemeen gebruik om goed op te letten voor virussen. Zo geven ze de voorkeur aan een boks in plaats van een handdruk om het risico op besmetting te minimaliseren. Teamarts Gé van Enst vertelde onlangs in een interview met De Stentor dat hij zijn pupillen uitgebreide richtlijnen meegeeft. ,,Niet zoenen, geen handen schudden, geen trapleuningen of deurkrukken aanraken, ook niet in het schaatsershotel in Wolvega'', somt Van Enst de maatregelen op. ,,Zo vaak als mogelijk de handen wassen. Eigenlijk alle kans op een infectie minimaliseren.''

,,We leggen niets op, maar geven richtlijnen'', verduidelijkt de sportarts. ,,We maken duidelijk waar de potentiële bronnen voor virale infecties zitten. Dat geldt voor het zoenen van vrienden en familie, maar ook van partners en kinderen. Zeker kleine kinderen die nog naar een crèche gaan, zijn - hoe vervelend ook - een groot gevaar. En daarmee de partner ook. En schaatsers zonder kinderen doen er verstandig aan hun partner uit te leggen dat ze voorzichtig moeten zijn. ,,Bij twijfel niet zoenen", zeg ik altijd.

Het klinkt misschien exotisch, maar mensen die het norovirus onder de leden hebben lijden simpelweg aan buikgriep. In Nederland veroorzaakt het norovirus ongeveer 60 procent van de buikgriepgevallen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Jaarlijks lopen liefst 600.000 mensen in ons land het virus op.

Ontlasting en braaksel

De klachten: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn en buikpijn. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich draagt. De ontlasting kan wel drie weken besmettelijk blijven. Iemand die het norovirus heeft, kan anderen besmetten via de handen. Na bezoek aan het toilet kan het virus op bijvoorbeeld de wc-bril, de spoelknop, de kraan of de deurklink zitten.

Ook via de lucht kan het virus zich verspreiden. Als iemand met norovirus braakt, kan het virus in de lucht komen en op spullen terechtkomen. Zo kan het op de handen en in de mond komen en kan iemand besmet raken. Ook vervelend: mensen die het virus bij zich dragen, zijn zich daarvan niet altijd bewust, doordat niet altijd klachten optreden. Toch kan die persoon wel anderen besmetten.

Wie het norovirus oploopt, is twee tot drie dagen onder de pannen. Hoe snel hij daarna de oude wordt, hangt vooral af van de vraag of hij koorts heeft gehad, zegt Vroemen. ,,Koorts leidt tot spierafbraak.” Daarnaast is er het mentale aspect. ,,Ziek worden doet iets met een sporter. Het maakt onzeker.”