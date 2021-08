Afscheid in tranen voor ‘bronzen’ Fontijn: ‘Ik maakte te weinig oorlog’

VideoNouchka Fontijn is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het olympisch bokstoernooi. In de klasse tot 75 kilogram verloor ze op punten (3-2) van de Britse Lauren Price. Door dat resultaat is ze wel meteen verzekerd van brons. Fontijn sluit haar carrière daardoor af met zilver van Rio de Janeiro en brons in Tokio. ,,Ik was niet gretig genoeg, maakte te weinig oorlog.”

Het duel met Price was een herhaling van de veelbesproken WK-finale van 2019. Fontijn werd bijna twee jaar geleden in Rusland op punten (3-2) tot winnares uitgeroepen. Terwijl de huldiging al was begonnen, maakte de omroeper echter bekend dat de boksbond van Wales een protest had ingediend tegen de uitslag. Na bijna een uur van grote onzekerheid werd Price alsnog tot wereldkampioene uitgeroepen. Fontijn vluchtte daarna ontgoocheld het stadion uit en liet de prijsuitreiking schieten.

Fontijn had in de eerste ronde Elzbieta Wojcik uit Polen met 4-1 verslagen en ze was in de kwartfinales Tammara Thibeault met 5-0 de baas.

De 33-jarige Fontijn, voor wie het haar laatste bokspartij was, pakte vijf jaar geleden in Rio de Janeiro een zilveren plak. Ze verloor toen in de finale van de Amerikaanse Claressa Shields.

In aanloop naar de Spelen van Tokio had Fontijn al laten weten dat het haar laatste Spelen zouden worden. Na de nederlaag gaf ze te kennen dat ze ook niet meer in actie komt bij andere wedstrijden.

Zondag, op de laatste dag van de Spelen, strijdt Price met de Chinese Li Qian om een gouden plak. Er is bij het boksen geen strijd om een bronzen plak. De twee verliezers van de halve finales krijgen beiden een bronzen medaille.

Volledig scherm Nouchka Fontijn hoort dat Lauren Price naar de finale gaat. © ANP De als vierde geplaatste Fontijn won de eerste ronde van de partij, maar de tweede en derde ronde waren voor Price. Het werd 3-2 voor de 27-jarige boksster uit Wales. Nadat de bel had geklonken na de derde ronde leek Price al te weten dat ze de zege binnen had. Na een halve minuut werd ze officieel aangewezen als winnares.



Fontijn keek na haar partij bij de NOS al terug op haar lange carrière, die veel hoogtepunten kenden. Niettemin zei de 33-jarige boksster uit Schiedam ‘dit leven niet een keer over te willen doen', zo zei ze met tranen in haar ogen. ,,Het is echt een supermooie carrière, je komt op schitterende plaatsen overal ter wereld, maar het is echt wel klaar nu.”

Volledig scherm Nouchka Fontijn in actie tegen Lauren Price. © REUTERS

De als vierde geplaatste Fontijn won de eerste ronde van de partij, maar de tweede en derde ronde waren voor Price. Het werd 3-2 voor de 27-jarige boksster uit Wales. Nadat de bel had geklonken na de derde ronde leek Price al te weten dat ze de zege binnen had. Na een halve minuut werd ze officieel aangewezen als winnares.

Volledig scherm Lauren Price met een rechts directe op de linkerkaak van Nouchka Fontijn. © AFP

