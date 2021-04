Alle sporters op Olympische Spelen dagelijks getest op corona

Samenvatting Waterpolo­sters rollen Slowakije op in kwalifica­tie­toer­nooi

19 januari De Nederlandse waterpolosters zijn het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst begonnen met een bijzonder ruime én verwachte overwinning op Slowakije. In het bad van Triëst werd het in het eerste groepsduel 22-2 (6-0 4-0 8-0 4-2) voor de formatie van bondscoach Arno Havenga.