Als ik ’s ochtends wakker word, hoor ik de hymne

Oh Oh TokioOnze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Olympische Spelen in een heen-en-weer-gesprek. Vandaag: aflevering 14.

Ha Pim,

Heb jij het ook, of begin ik op m’n 37ste al een oude lul te worden? Gapen, wallen, stiekem een beetje verlangen naar het einde? Een heerlijk sportfeest vind ik het, maar negentien dagen Tokio beginnen bij deze tikgeit ook hun tol te eisen. Kan ook zijn omdat ik me weer eens wat op de hals gehaald had, hoor, als onverzadigbare debutant. Nog even een sport afvinken die ik nog niet gedaan had. Dus met de metro van Nishi-Kasai, via de Tozai Line en de Ginza Line richting het treinstation van Ueno, om daar het boemeltje te pakken naar Saitama. Anderhalf reizen uur voor een potje oneerlijk basketbal, want natuurlijk had Australië geen schijn van kans tegen Amerika. Een quootje scoren, de stemming peilen en weer terug naar Tokio, met een voorverhaal voor de finale van zaterdag op zak. Dus ik weer in die boemel, weer een metro en nog een en nog een, want ik pakte een verkeerde lijn bij Toyocho Station, of Monzen-Nakacho, geen idee meer. En opeens was ik het zat, die drukke stad. Uitgestapt, taxi naar het hotel, pizza besteld en getikt op m’n dooie akkertje. Morgen nog even naar de wielerbaan, naar het Wilhelmus luisteren. Genoeg smaken geproefd hier. Net als jij bij atletiek, blijf ik nu ook bij het bekende.

Lekkere deuntjes daar trouwens ;-)

Arjan

Volledig scherm © AFP

Dank Arjan,

Fijn, ik had na de taxirit door een donker Tokio eindelijk mijn kop leeg, maar dankzij jou heb ik nu wederom het deuntje in mijn gedachten. Ik zal me proberen te concentreren: die vermoeidheid heeft volgens mij niets met leeftijd te maken. 37 zeg je? Annemiek van Vleuten is 38. Zij werd olympisch kampioen tijdrijden en vertelde daarna dat ze best zin had om haar teamgenoten weer te zien in San Sebastián. Nou, dat hebben ze gemerkt. Van Vleuten won ook die klassieker.

Al is het geen schande dat jouw batterij langzaam leeg raakt. Van hot naar her ga je, heen en weer geslingerd in emoties. Een beetje zoals Sifan Hassan, maar dan nét even anders. Zij zegt ook steeds dat ze een beetje moe is als je haar vraagt hoe het gaat.

Ik zit nog ‘lekker in de wedstrijd’, maar heb één hardnekkig probleem: de olympische hymne die ze keer op keer afspelen bij de podiumceremonie. Prachtig die ontroering van olympisch kampioenen, voor hen een magisch moment. Maar ik heb inmiddels zoveel ceremonies meegemaakt dat de hymne inmiddels ongewenst in mijn gedachten is genesteld als Summer Jam van The Underdog Project in de zomer van 2000. Als ik ’s ochtends wakker word, hoor ik de hymne. Als ik in het Olympisch Stadion aan de dag begin hoor ik de hymne. Als ik even wegdroom: ja, de hymne. En nu hoor ik dus ook de hymne, terwijl ik jou schrijf. Ik zet even Summer Jam op. Misschien helpt dat.

Pim

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.