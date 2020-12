Amerikaans Olympisch Comité: ‘Demonstraties ontzeggen tegen olympische waarden’

Video Gouden volleybal­fi­na­le van Spelen 1996 'mooiste sportwed­strijd ooit’

14 juni De olympische volleybalfinale van de Spelen van 1996 in Atlanta, die Nederland won van Italië, is uitgeroepen tot mooiste sportwedstrijd ooit. Dat is het resultaat van de verkiezing in het Radio 1 programma NOS Langs de Lijn.