André Cats volgt Maurits Hendriks op als hoogste sportbaas bij NOC*NSF

Kiezen de Nederland­se schaatsers voor zichzelf of denken ze aan het groepsbe­lang?

Op 100 dagen voor de Winterspelen weet nog geen langebaanschaatser of hij of zij naar Peking mag. Een persoonlijk startbewijs bemachtigen is lastiger dan ooit, terwijl Nederlandse ploegen voor een ingewikkelde puzzel staan: nooit eerder was het halen van het maximum aantal startplekken per land zo onzeker. Vijf vragen over de route naar China.

27 oktober