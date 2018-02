Anema: Spreken is zilver, zwijgen is goud

Jillert Anema gaat voorlopig niet in op de rel die gisteren ontstond na een publicatie in de Volkskrant.

Door Rik Spekenbrink

De coach kwam in de Koreaanse middag, geflankeerd door een aantal officials van sportkoepel NOC*NSF, door de mixed zone van de Gangneung Oval. Hij stopte even om uit te leggen waarom hij niet ging praten. ,,Spreken is zilver, zwijgen is goud. We hebben al zilver. Maar ik moet nog goud winnen”, doelde hij op de 10 kilometer-medaille van Jorrit Bergsma en de afstanden die nog komen. Anema gaf aan dat hem geen zwijgplicht is opgelegd. ,,Ik moet gewoon nog goud winnen. Dan is het het handigst als je je mond houdt. Het zij zo.”

Zijn pupil Heather Bergsma, die teleurstelde op de 1000 en 1500 meter, rijdt zondag nog de 500 meter. Volgende week zaterdag staan de massastarts op het programma. Irene Schouten, ook een rijdster van Anema, is daar één van de favorieten voor een medaille. Jorrit Bergsma is reserve op het onderdeel. Als Sven Kramer of Koen Verweij niet zou rijden, komt hij in actie. Maar daar lijkt het niet op.

Anema bleek vier jaar geleden, na de Winterspelen van Sotsji, een officiële waarschuwing te hebben gehad van NOC*NSF vanwege een poging tot manipulatie van het onderdeel ploegachtervolging. De coach begeleidde daar het Franse team, dat in de eerste ronde tegen Nederland reed. Anema bood aan de race te verliezen bij een eventueel incident in de Nederlandse ploeg. Daarbij vroeg hij toenmalig bondscoach Arie Koops wel het een beetje rustig aan te doen, om een afgang van de Fransen te voorkomen. Koops meldde de kwestie bij NOC*NSF, dat hem een paar weken later berispte, maar de zaak stilhield en ook niet meldde bij de internationale schaatsfederatie en het IOC. Dat is nu, na alle ophef die het artikel in de Volkskrant losmaakte, alsnog gebeurd.