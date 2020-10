Atletiekbaas Coe: Knielen moet kunnen tijdens Spelen

RACISME Een paar keer knielen is niet genoeg: ‘Dit is pas een begin’

22 juli Lewis Hamilton klaagt over het ge­brek aan steun in de Formule-1 voor zijn strijd tegen racisme. Hij knielt elke race, maar hoelang blijft zo’n boodschap krachtig? En hoe gaat dat in 2021 op het hoogste podium van de Spelen? ,,Het voelt soms als overkill, maar zo voelt het voor slachtoffers van racisme ook.’’