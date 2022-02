Atypische schaatsster Sanne in ’t Hof: ‘Ik hoop dat ik de verrassing van deze Olympische Spelen kan zijn’

Ze sorteerde het afgelopen jaar pakketten voor DHL, werkte in een sushirestaurant, deed de registratie voor de GGD en zocht in het magazijn van Lidl boodschappen bij elkaar; Sanne in ‘t Hof (24) is geen doorsneeschaatsster. Morgen maakt ze haar debuut op de Winterspelen op de 5000 meter. ,,Ik ben wel een groentje hier, maar ik hoop ook dat ik de verrassing van deze Spelen kan zijn, dat zou natuurlijk prachtig zijn.”



Waar collega-olympiërs tot commerciële schaatsploegen behoren en op sponsorcontracten rijden, zocht zij haar eigen sponsors bij elkaar. In ‘t Hof rijdt in gewest Fryslan. Nog zo’n ‘afwijking’: als anderen in het olympisch dorp aan hun middagslaapje gaan, stapt zij op een fiets om de grenzen van haar leefomgeving te ontdekken. ,,Ik weet wat ik moet doen om goed in mijn vel te zitten. Dat is de key voor mij om hard te schaatsen.”