Australië dreigt voor het eerst medaille te verliezen na hertest in dopingzaak

Rickard had een aandeel in de bronzen medaille die de Australische estafetteploeg pakte op de 4x100 meter wisselslag. De nu 37-jarige Rickard kwam alleen in actie in de series. Toch dreigt Australië het brons kwijt te raken. Volgens een krant uit Melbourne heeft Rickard een e-mail gestuurd aan zijn teamgenoten van de Spelen van 2012. Hij spreekt daarin van zijn ‘ergste nachtmerrie’. De zwemmer die in 2009 bij de WK in Rome in een wereldrecord het goud pakte op de 100 meter schoolslag beweert onschuldig te zijn. Het internationaal sporttribunaal CAS gaat de zaak behandelen.